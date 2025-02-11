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Экономист Яковлева: закон об изъятии брошенных участков стимулирует собственников осваивать земли

Экономист Яковлева: закон об изъятии брошенных участков стимулирует собственников осваивать земли

С 1 марта 2025 года в России вступает в силу закон об изъятии заброшенных участков. Кандидат экономических наук, аудитор и налоговой консультант Алена Яковлева в беседе с сайтом «Мир 24» обсудила детали нововведений.

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