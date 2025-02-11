Экономист Яковлева: закон об изъятии брошенных участков стимулирует собственников осваивать земли

С 1 марта 2025 года в России вступает в силу закон об изъятии заброшенных участков. Кандидат экономических наук, аудитор и налоговой консультант Алена Яковлева в беседе с сайтом «Мир 24» обсудила детали нововведений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии