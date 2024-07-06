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Испытания системы ПВО из FPV-дронов

Испытания системы ПВО из FPV-дронов

Испытания системы ПВО из FPV-дроновСистему охраны инфраструктурных объектов, в которой используются FPV-дроны, успешно испытали на одном из действующих российских гражданских аэродромов, не прерывая его повседневной работы, сообщил РИА Новости разработчик проекта гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

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Комментарии
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Vasily Golov
Основным видом продукции завода №168 на новом месте, по-прежнему, оставался планер КЦ-20.. Планер вмещал до 22 десантников или 2200 кг груза. В качестве буксира использовался дальний бомбардировщик ДБ – 3Ф. Боевое крещение планеры получили под Сталинградом, куда доставляли десятки тонн грузов в день, доставляли антифриз для танковых колонн. На Калининском фронте использовались для заброски в тыл противника саперов-подрывников.
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11 час.
Vasily Golov
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11 час.
VG
Vasily Golov
КЦ-20Из фанеры или перкали.Невозвратные служили штабным зданием.Буксир не входил в зону зениток и пулеметов противника.Трос убился пилотом буксира.США начали использовать планеры спортивные для БПЛА.Ставили двигатель,приборы.Сам корпус имел массу плюсов.Малозаметен и хорошие планирующие данные.
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11 час.

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