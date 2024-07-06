Испытания системы ПВО из FPV-дронов

Vasily Golov

Основным видом продукции завода №168 на новом месте, по-прежнему, оставался планер КЦ-20.. Планер вмещал до 22 десантников или 2200 кг груза. В качестве буксира использовался дальний бомбардировщик ДБ – 3Ф. Боевое крещение планеры получили под Сталинградом, куда доставляли десятки тонн грузов в день, доставляли антифриз для танковых колонн. На Калининском фронте использовались для заброски в тыл противника саперов-подрывников.