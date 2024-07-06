Испытания системы ПВО из FPV-дроновСистему охраны инфраструктурных объектов, в которой используются FPV-дроны, успешно испытали на одном из действующих российских гражданских аэродромов, не прерывая его повседневной работы, сообщил РИА Новости разработчик проекта гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Испытания системы ПВО из FPV-дронов
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Vasily Golov
Основным видом продукции завода №168 на новом месте, по-прежнему, оставался планер КЦ-20.. Планер вмещал до 22 десантников или 2200 кг груза. В качестве буксира использовался дальний бомбардировщик ДБ – 3Ф. Боевое крещение планеры получили под Сталинградом, куда доставляли десятки тонн грузов в день, доставляли антифриз для танковых колонн. На Калининском фронте использовались для заброски в тыл противника саперов-подрывников.
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11 час.
Vasily Golov
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11 час.
VG
Vasily Golov
КЦ-20Из фанеры или перкали.Невозвратные служили штабным зданием.Буксир не входил в зону зениток и пулеметов противника.Трос убился пилотом буксира.США начали использовать планеры спортивные для БПЛА.Ставили двигатель,приборы.Сам корпус имел массу плюсов.Малозаметен и хорошие планирующие данные.
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11 час.
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