Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сапёры десантники в Часов Яре ДНР ежедневно уничтожают мины и боеприпасы натовского производства

Сапёры десантники в Часов Яре ДНР ежедневно уничтожают мины и боеприпасы натовского производства

Костромские сапёры-десантники под постоянными минометными и артиллерийскими обстрелами метр за метром обследуют городские улицы и здания на предмет взрывоопасных предметов, мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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