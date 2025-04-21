Сапёры десантники в Часов Яре ДНР ежедневно уничтожают мины и боеприпасы натовского производства

Костромские сапёры-десантники под постоянными минометными и артиллерийскими обстрелами метр за метром обследуют городские улицы и здания на предмет взрывоопасных предметов, мин и неразорвавшихся боеприпасов.
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