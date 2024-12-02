Сенатор Косачев счел главу дипломатии ЕС Каллас подстрекателем протестов в Грузии

Первые коктейли Молотова были использованы протестующими во время акций в Грузии после того, как новая глава евродипломатии Кая Каллас публично назвала действия вышедших на улицы законными, а политику властей – нет.
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