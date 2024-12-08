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Мода и Шоу-бизнес

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Mash: Галкин «заломил» двойной ценник за выступления без шуток о политике

Telegram-канал Mash сообщил, что юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поднял гонорар за новогодний корпоратив без политических шуток почти в два раза — с €80 до €150 тысяч (почти 16 млн рублей).

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