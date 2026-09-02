Daily Star: Американка 10 августа заявила о встрече со снежным человеком

25-летняя американка столкнулась со снежным человеком в штате Нью-Йорк 10 августа. Она передала фотографии в Организацию по исследованию бигфутов.
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