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Царьград

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Daily Star: Американка 10 августа заявила о встрече со снежным человеком

Daily Star: Американка 10 августа заявила о встрече со снежным человеком

25-летняя американка столкнулась со снежным человеком в штате Нью-Йорк 10 августа. Она передала фотографии в Организацию по исследованию бигфутов.

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