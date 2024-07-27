На хитрых партнеров найдется что-нибудь с левой резьбой

Natalija Osminina

СВО же началась из-за того, что Байден и Столтенберг не подписали "неультиматум" Путина, отправленный им 17 декабря 2021 года. А чтобы у них не было возможности подписать, подсуетился Борис Джонсон со своей провокацией с привозом в Гостомель "грязных" бомб. Пришлось Путину идти на Гостомель. В "неультиматуме" было единственное требование по Украине-"Украина вне НАТО и Крым- России". Оно актуально и сейчас. А так как последующие варианты предложений у Путина всегда хуже предыдущего, то к нему прибавилось еще 4 области. К Украине Путин не обращался- так что любые переговоры России могут быть только с условно равными, то есть с США. Причем как сказал Лавров -"только в рамках общеевропейской безопасности". Поскольку вторым пунктом в "неультиматуме" стояло "отведение НАТО от границ России на состояние 1997 года". Сейчас будет уже на состояние 1989 года. А разговаривать с Украиной или европейцами нет смысла никакого. Ведь, они- разменная монета, а не те, кто делит Европу.