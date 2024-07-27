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На хитрых партнеров найдется что-нибудь с левой резьбой

На хитрых партнеров найдется что-нибудь с левой резьбой

КВАДРАТУРА  КРУГА Разговоры о переговорах напоминают перебрасывание друг другу горячей картошки из костра.

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Комментарии
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Natalija Osminina
СВО же началась из-за того, что Байден и Столтенберг не подписали &quot;неультиматум&quot; Путина, отправленный им 17 декабря 2021 года. А чтобы у них не было возможности подписать, подсуетился Борис Джонсон со своей провокацией с привозом в Гостомель &quot;грязных&quot; бомб. Пришлось Путину идти на Гостомель. В &quot;неультиматуме&quot; было единственное требование по Украине-&quot;Украина вне НАТО и Крым- России&quot;. Оно актуально и сейчас. А так как последующие варианты предложений  у Путина всегда хуже предыдущего, то к нему прибавилось еще 4 области. К Украине Путин не обращался- так что любые переговоры России могут быть только с условно равными, то есть с США. Причем как сказал Лавров -&quot;только в рамках общеевропейской безопасности&quot;. Поскольку вторым пунктом в &quot;неультиматуме&quot; стояло &quot;отведение НАТО от границ России на состояние 1997 года&quot;. Сейчас будет уже на состояние 1989 года. А разговаривать с Украиной или европейцами нет смысла никакого. Ведь, они- разменная монета, а не те, кто делит  Европу.
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