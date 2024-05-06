Спикер ГУР Украины отреагировал на решение Путина провести ядерные учения

Представитель Управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов отреагировал на объявление о проведении учений ВС Российской Федерации с применением нестратегического ядерного оружия, пишет Obozrevatel.
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