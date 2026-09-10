Юрий Селиванов: Министерство допотопной войны

Тем в Америке, кто уже сегодня готовится к галактическим войнам, неплохо было бы оценить свои шансы на бренной Земле Источник фото: Getty Ничто так ярко не демонстрирует фатально-трафаретную ограниченность западного мировосприятия, как такие вот «веселые картинки» якобы характеризующие современный мировой военно-политический баланс.