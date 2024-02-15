Пропавшего неделю назад свердловчанина обнаружили мертвым

В Свердловской области обнаружили тело мужчины, который пропал неделю назад. Соответствующую информацию в четверг, 15 февраля, опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по региону в своем сообществе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии