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Пропавшего неделю назад свердловчанина обнаружили мертвым

Пропавшего неделю назад свердловчанина обнаружили мертвым

В Свердловской области обнаружили тело мужчины, который пропал неделю назад. Соответствующую информацию в четверг, 15 февраля, опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по региону в своем сообществе.

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