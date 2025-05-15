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Вымогатель насиловал, душил и удерживал девушку в квартире Волхова

Вымогатель насиловал, душил и удерживал девушку в квартире Волхова

В Волховском районе Ленинградской области стали известны новые подробности вымогательства у девушки. Оказалось, что фигурант угрожал жертве убийством, не выпускал ее из квартиры, душил, а также изнасиловал.

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