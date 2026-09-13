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Царьград

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Спасение рядового Резвого: Подорвался, но выжил и два дня полз к своим без ноги

Спасение рядового Резвого: Подорвался, но выжил и два дня полз к своим без ноги

Боец с позывным Резвый подорвался на мине. Ему оторвало ступню, ноги были тяжело ранены. Несмотря на боль, он вышел на связь и два дня ползком добирался до своих.

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