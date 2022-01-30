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«Торонто» и еще 6 клубов НХЛ интересуются незадрафтованным вратарем Гуздой из OHL. У него 92,4% сэйвов в 24 матчах сезона

«Торонто» хочет подписать контракт с вратарем «Бэрри Колтс» Маком Гуздой и уже провел встречу с ним, сообщает инсайдер Sportsnet Джефф Марек.

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