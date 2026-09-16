Известную певицу избили из-за места в первом ряду на показе мод

Американская певица Кара Элизабет Квичи, известная под псевдонимом Cara, заявила, что подверглась нападению из-за места в первом ряду на показе дизайнера Бибху Мохапатры.
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