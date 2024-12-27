В Пулково пассажирам помогут аватары с искусственным интелектом

Они разработаны на базе российского ПО В петербургском аэропорту Пулково появились интерактивные помощники с искусственным интеллектом на базе российского ПО, сообщает пресс-служба «Воздушные ворота Северной столицы».
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