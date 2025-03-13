Сын Газманова разочаровал Долину в шоу «Один в один» — ожидала большего

Лариса Александровна строго оценивала выступления участников. Члены жюри шоу «Один в один»14 марта в 21:10 в эфире телеканала «Россия» покажут восьмой специальный киновыпуск нового сезона музыкального гранд-шоу «Один в один».
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