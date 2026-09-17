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Регионы России

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Энтузиаст повысил мощность Nvidia GeForce RTX 5090 до 250 Вт

Энтузиаст повысил мощность Nvidia GeForce RTX 5090 до 250 Вт

Автор эксперимента — энтузиаст PREMO — разработал мод с помощью инструментов искусственного интеллекта, применив технологию вайб-кодинга.

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