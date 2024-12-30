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Царьград

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Эксперт Тимофеев: Трамп не остановит предоставление военной помощи Украине

Эксперт Тимофеев: Трамп не остановит предоставление военной помощи Украине

Тимофеев допустил начало переговоров по Украине, но отметил, что "многое будет зависеть от ситуации на поле боя".

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