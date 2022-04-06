Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 13 апреля

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен, сообщила Росавиация.Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.