Хуситы: «срединный путь» политического ислама

В начале они назывались «Ансар Аллах» (Последователи Аллаха) — военно-политическая группировка в Йемене, придерживающаяся шиитско-зейдитских взглядов, которая в 2004 году путем военного переворота сместила йеменское правительство и развязала продолжительную гражданскую войну, которая с определенными передышками длится уже двадцать лет.