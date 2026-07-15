Уведомление о расценках на предоставление платных услуг в период выборов в Государственную Думу Российской Федерации

Редакция сетевого издания «ПУНКТ-А» извещает кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, назначенных на 20 сентября 2026 года, о готовности публиковать на своих страницах их агитационные материалы на следующих условиях: размещение агитационной статьи объемом от 10 до 10000 знаков, включая фото (до 10 штук) и видео (до 3 штук) — 25 тысяч рублей; размещение агитационного баннера — 40 тысяч рублей в месяц.