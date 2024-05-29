Битва за Шелтозеро. Лес еще не рубят, но щепки уже летят

Бизнесмен обиделся на то, что жители карельского села отстаивают свое право на спокойную жизнь, на лес и доступ к воде Текст: Елена Малишевская 29 мая в Арбитражном суде Карелии продолжилось судебное разбирательство, связанное со скандалом в вепсском селе Шелтозере.