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В Болгарии проснулся вулкан? Нет, это склады НАТО горят

В Болгарии проснулся вулкан? Нет, это склады НАТО горят

Ничего себея фото из Европы прислали, правда? Это что Этна? Или Везувий? Нет, это Болгария. Пригород Софии.

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Комментарии
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Валентин Новопашин
Честно мне на эти Болгар на с- ь, а то они все хотят угодить, хороший такие. За кусок пирога всех продадут.
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2 час.
Анна Ахметзянова
Пожарным работы много.🔥
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2 час.
Геннадий
...ну тогда с охраной труда Хреново... /Вам не угодишь.../
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4 мин.

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