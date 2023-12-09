Повышение пенсионных выплат в 2024 году это еще не всё. В Госдуме предложили доплатить россиянам после индексации пенсий

ТО

Терехов Олег

Все это фуфло, народ дурить,нельзя производить индексации в процентах , это очень различные цифры для господ депутатов и рабочего люда. Нужно повышать пенсии на определенную сумму 1000, 2000 не важно. Эту сумму нужно рассчитывать от увеличения прожиточного минимума к примеру или МРОТ. В этом случае всем будет одинаковое повышение пенсии не зависимо депутатом ты был министром или овощеводом. Иначе на лицо каждый раз проявляется несправедливость кто был богаче становится еще богаче и разница в размерах пенсии(расслоение) только увеличивается. Но подобное более справедливое распределение не потерпят властьимущие и депутаты не пропустят!