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Повышение пенсионных выплат в 2024 году это еще не всё. В Госдуме предложили доплатить россиянам после индексации пенсий

Повышение пенсионных выплат в 2024 году это еще не всё. В Госдуме предложили доплатить россиянам после индексации пенсий

Интересная жизнь с Vera Star Итак, можно считать, что вопрос с повышением пенсий в 2024 году окончательно закрыт.

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Все это фуфло, народ дурить,нельзя производить индексации в процентах , это очень различные цифры для господ депутатов и рабочего люда. Нужно повышать пенсии на определенную сумму 1000, 2000 не важно. Эту сумму нужно рассчитывать от увеличения прожиточного минимума к примеру или МРОТ. В этом случае всем будет одинаковое повышение пенсии не зависимо депутатом ты был министром или овощеводом. Иначе на лицо каждый раз проявляется несправедливость кто был богаче становится еще богаче и разница в размерах пенсии(расслоение) только увеличивается. Но подобное более справедливое распределение не потерпят властьимущие и депутаты не пропустят!
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