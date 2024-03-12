Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

Транспортная программа до 2030 года сформирует единое пространство Москвы и Подмосковья, в частности, планируется обустроить более 150 тысяч парковочных мест и рассмотреть интеграцию 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги в тарифную зону Московских центральных диаметров.