Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

Транспортная программа до 2030 года сформирует единое пространство Москвы и Подмосковья, в частности, планируется обустроить более 150 тысяч парковочных мест и рассмотреть интеграцию 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги в тарифную зону Московских центральных диаметров.
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