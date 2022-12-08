Новые картинки-загадки от мастера игры в прятки Гергея Дудаша (20 загадок + 20 отгадок)

Что-то давно мы с вами не разгадывали картинки-загадки венгерского художника Гергея Дудаша (Gergely Dudás), известного под псевдонимом Dudolf, который может мастерски спрятать в своих иллюстрациях практически всё, что угодно!Что-то давно мы с вами не разгадывали картинки-загадки венгерского художника Гергея Дудаша (Gergely Dudás), известного под псевдонимом Dudolf, который может мастерски спрятать в своих иллюстрациях практически всё, что угодно! Что ж, исправляемся и предлагаем вам новую порцию картинок-загадок (с ответами в конце поста для тех, кто испытал затруднение в поиске).