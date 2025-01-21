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Закон, порядок, государство

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Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области

Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области

Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрывавшихся в лесистой местности.

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