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Захарова предложила ЕС передать Киеву собственность Зеленского вместо активов России

Захарова предложила ЕС передать Киеву собственность Зеленского вместо активов России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Европейскому союзу (ЕС) конфисковать и передать Киеву собственность украинского лидера Владимира Зеленского и его команды вместо замороженных активов России.

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