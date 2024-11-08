Захарова предложила ЕС передать Киеву собственность Зеленского вместо активов России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Европейскому союзу (ЕС) конфисковать и передать Киеву собственность украинского лидера Владимира Зеленского и его команды вместо замороженных активов России.
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