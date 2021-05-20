Несколько малоизвестных фактов о жизни Бернарда Шоу

В 70 лет на вопрос:— Как вы себя чувствуете? — убеждённый вегетарианец Джордж Бернард Шоу отвечал:— Замечательно! Правда мне постоянно докучают врачи, утверждая, что без мяса я скоро загнусь!В 90 по-прежнему бодрый писатель, отвечая на тот же вопрос, констатировал:— Превосходно! Теперь меня никто не тревожит: все врачи, предрекавшие мою скорую смерть без мяса, уже умерли! *** Впрочем, на приглашение посетить торжественный вегетарианский обед Шоу отвечал отказом, объясняя: — Мысль о двух тысячах людей, одновременно грызущих сельдерей, приводит меня в ужас.