Новый скандал вокруг советника Трампа коснулся Украины

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц создавал чаты для работы по Украине, сектору Газа и Китаю в мессенджере Signal, с которым связана скандальная утечка переписки Белого дома.
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