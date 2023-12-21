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Конгрессмены США предложили заменить потолок цен на нефть другими санкциями

Конгрессмены США предложили заменить потолок цен на нефть другими санкциями

Группа конгрессменов США предложила администрации президента отказаться от ценовых ограничений в отношении российской нефти, поскольку от них нет никакого эффекта, и вместо этого ужесточить санкции против энергетической сферы РФ.

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