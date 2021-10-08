РУССКИЕ, ЧТО С ВАМИ? СЛОВА МЕРЕЖКО ВЫЗВАЛИ БОЛЬ: "НАРОД ПРЕВРАТИЛСЯ В ТРУСЛИВОЕ БЫДЛО" Очередная ужасающая ситуация с избиением русского парня "гостями" с юга вскрыла куда более глубокую проблему, считает прославленный кинорежиссёр Виктор Мережко.