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"Народ превратился в трусливое быдло..."?

"Народ превратился в трусливое быдло..."?

РУССКИЕ, ЧТО С ВАМИ? СЛОВА МЕРЕЖКО ВЫЗВАЛИ БОЛЬ: "НАРОД ПРЕВРАТИЛСЯ В ТРУСЛИВОЕ БЫДЛО" Очередная ужасающая ситуация с избиением русского парня "гостями" с юга вскрыла куда более глубокую проблему, считает прославленный кинорежиссёр Виктор Мережко.

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Сергей Лахов
Виктор Мережко, ни народ стал трусливее, а москвичи и те кто там окопался, в сытой, весёлой, богато-бедной, развратной, изолированной Москве. Город-как помойка для всякого сброда и мусора. Ни народ. Народ нормальный. Всегда был и будет.
nestor 19
Плюс ко всему давно заметно ,что стоит русским дать отпор их тут же называют националистами и агрессорами.и в любой межнациональной ситуации с русских спрос какой то особенный-всегда виноваты
Дмитрий Гурин
Сначала нашим депикам с правителями надо полностью переработать УК РФ а так же все таки принять закон о самообороне, который кстати уже более 10 лет под сукном лежит. Я четыре года назад применил травмат против трех очень борзых и портачных (в зоновских татуировках) коллекторов, наезжали на соседей, так чуть не вкатали пятак и это еще при том что все "клинические" зэки и один к тому же был в розыске.
Астон Мартин
виновата русофобия и совершенно неправильная политическая стратегия , мол малые нации будут обижаться если к русским гражданам начнется уважительное отношение , это кем то запущенная придумка сыграла очень нехорошую роль, мягко говоря ...
Андрей Доронкин
Государство само сделало так что русские не хотят вмешиваться. Привлекут за национализм разжигание межнациональной розни. Тебя же и обвинят. Вот картина мужики в вагоне встали и отметелили их всех набегают полицейские и давай вязать тех кто бьёт. Тоесть русских. Потом разборки привышение самообороны и тд и ТП. Кому это надо?
Аркадий Цыганов
Виновато наше беззубое государство.
Эдуард Белозеров
Виноваты мы сами а государство с зубами и поедает оно коренных жителей России, покорных и боящихся заявить о себе, о том что мы ещё живы. Мережко прав и творится такое не только в Москве.
Владимир Колесников
Если вы это понимаете, то почему тогда до сих пор не взяли в руки оружие, чтобы бороться с таким государством? Получается, что вы в этом всем и виноваты, раз до сих пор не взялись за оружие. ))
Александр Платов
А вы, типа "ничего этого не понимаете", и вам оружие ни к чему? По-вашему, у нас (у вас!) - всё прекрасно?
Виктор Бабичук
Русские в основном такие и были, лишь бы не меня. Попробуй национала тронь, сразу толпа собирается, а нашего толпа бьёт пройдем мимо. Не меня же, а то и дело пришьют.
Владимир Колесников
По себе людей судить не надо. Ты-то нерусский что ли? Или скажешь, что, мол, хохол. Так хохлы, как и белорусы, те же русские. Хохлы во главе себя евреев поставили, учитывая, что олигархи в основном имеют данное происхождение, как и президент Украины. Хохлы тоже мимо этих фактов прошли. ))
Виктор Бабичук
Ну на личности переходить не надо, это первое, а второе не раз оказывался в таких ситуациях, когда " настоящие " мужики делали ноги, а женщины пытались защищать.
Владимир Колесников
Не раз было, как эти же самые мужики давал отмашку ч...ркам., а потом этого мужика по ст. 282 УК РФ сажали, да и бабы этих мужиков предавали, не дожидались. И что? ))
Пенсионер
В том-то и дело, что будет статья за нападение на «гостя». Закон о самозащите, как таковой, не работает. А в той ситуации русский мог остаться виноватым.
Лада Мира
Причём тут русский или не русский ,если в стране 200 национальностей,россиян ,граждан России .
avershin1947mailru Авершин
В том случае, если дать отпор дагам, то наверняка тебя повяжут, заставит так называемая диаспора и твоим родственникам не сладко будет.
Владимир Колесников
Если горцы заступника не грохнут ножом или травматом, то потом власти посадят.
Александр Платов
Во- о-о- т, вы, оказывается, ЭТО - понимаете, так что же в вашем случае с оружием? Почему не взяли его в руки - как другим советуете, ась?
Vlad Иванов
Ентот Виктор Мережко не сказал а как он бы поступил, окажись он в том самом вагоне. У него как у режиссера не нашлось подходящих слов и примеров для комментария?! И ещё! Если он причисляет себя к русским, так он тоже быдло? Или как?
Сергей Яминов
Мережко абсолютно прав. Мне самому стыдно за нас трусливых людей, этим и пользуются все нерусские.
Владимир Колесников
Он нерусский, отец типа украинец (хотя это под вопросом), а мать еврейка. Среди таких всегда много русофобов. У него просто появился повод, чтобы лишний раз уколоть русский народ, заметьте, что уличить не власти, повинные в этом рассаднике черноты, а именно русских, которых сейчас в Москве меньше. У него виноваты русские, а в вагоне большая часть была нерусских (т.к. их и в Москве меньше). Он что, генеалогическое древо каждого ехавшего в вагоне изучал? Нет, конечно же, а его данный выпад рассчитан именно на русских.
Vlad Иванов
Иначе говоря, Вы причисляете себя к трусливым людям и тоже не вмешались бы, окажись в том вагоне?
Vlad Иванов
Дело то в том, что обстоятельства проишествия не изложены подробно. Вполне возможно, что со стороны все это выглядело как групповая разборка, а в разборки никто вмешиваться не будет.
Ирина
Когда трое убивают одного - это групповая разборка ? Вы в уме ли ?
Сергей Яминов
Я пока не могу точно сказать, как бы я повел себя в той ситуации, но думаю, мое воспитание подсказало бы, правильную позицию. Но Мережко действительно прав, настоящая Правда, не бывает удобной.
Александр Платов
Не скажу про Мережко, но то, что ты - быдло, ты только что доказал.
Александр Платов
Он, может быть, в вагоне и не изучал. А вы - изучили, или были там, и пока избивали русского - провели опрос, кто и какой национальности ехал в тот момент в вагоне - я ничего не пропустил? "Врёт, как очевидец" - это, видимо, про вас?
Александр Платов
А сам ты - вмешался бы? Или только провоцировать других - мастак?
Эдуард Александров
Если бы оказался настоящий мужик, и кулаками помог бы нашему парню, то большая вероятность, что за решёткой в ожидании суда сидели бы не эти чмошники-отморозки, а этот герой. Когда заступников у нас сажают в тюрьмы, мы так и будем превращаться в "трусливое быдло".
Сергей Яминов
К сожалению, вы тоже правы.
Евгений Гоголев
Вставайте люди русские, вставай на смертный бой, с поганой силой чёрною, с варварской ордой. Тов. Президент, до какой точки должен дойти террор против русских, что бы власть обратила внимание. Вы хотите, что бы в России возродился Великорусский шовенизм, который повлечёт Русский бунт(беспощадный). Все заигрывания с нацменьшинства и мигрантами, ведёт страну к гражданской войне. Русские долго запрягают, а едут быстро.
валерий
у граждан отняли право защищаться- преступные действия судебной власти виновны в этом...
Андрей nirvana
Этот гламурный режиссёр ещё что-то там булькает как канистра Все они просто Наши все наши а то что Их было трое против одного то Да конечно неприлично и никто не вступился А может быть там и некому было вступаться одни женщины это что он там булькает что народ вырождается Так это у него в голове уже всё выродилось
Владимир Колесников
Так у них всегда ножи и травматы. Потому они такие и смелые. Голыми руками идти на нож или под пистолет глупо. Власти развели в России этот рассадник чернож....пой сволочи. Не исключаю, что сделав это умышленно. Сейчас в России среди власть имущих русофобов немерянно.
Валентина
Сегодня услышала в новостях, что все таки какая-то женщина проследила, куда эти уроды пошли, и помогла полицейским их задержать. Ее представили к награде. Так что не все равнодушные и быдло. И да, там наверно были одни женщины, иначе не верю, чтобы русские парни упустили случай навалять кавказцам. И потом, как бы сам Мережко поступил, полез бы под ножи? Не уверена. А за всех говорить не стоит. Вот ведь нашелся парень, заступился за девушку. За это его и избили.
Андрей nirvana
А то что русский заступился за девушку это уже что ничто
валерий
у россиян отняли право защищаться. преступная судебная власть работает на геноцид коренного населения. давно пора придушить все диаспоры,подмявшие под себя торговлю и транспорт. они аккумулируют громадные деньги и подкупают коррумпированных чиновников,поэтому и беспредел творится...
Владимир Колесников
Этот Мережко патентованный русофоб, еврей по маме. Что-то он своих соплеменников не осуждает, за их фашистское отношение к палестинцам. Такие постоянно ждут момента, чтобы в чем-то уличить русский народ. Не исключаю, что данный случай специально спровоцирован, чтобы вот такие мережки стали вякать о неполноценности русского народа. Ясно же, что эти же самые дагестанцы возьмут на заметку слова этого русофоба и будут ими прикрываться и оправдываться после очередного подобного случая.
Евгений Зажигин
В нашем царстве-государстве - заступаться за кого-то, даже за девушку - опасно и не дальновидно... Сделают виноватым и "гостей Москвы" по благодярят за хорошее поведение, если они сразу не убегут к себе в горные аулы... А ехать искать туда их разыскивать - себе дороже... Вспомните, как в метро -девочка, защищая парня от ножей "гостей с Кавказа" - сделала выстрелы из зарегистрированного травматического пистолета??? Вспомнили??? Ее посадили в тюрьму... Нииииизяяя стрелять в представителей кавказкой нации, даже если они толпой нападают и угрожают убийством среди белого дня в столице. Это не культурно и не толерантно. Это для русских называется разжигание национальной розни... За то, что она не используя молниеносные приемы Брюса Ли, вертушки Ван Дамма или коронные броски Федора Емельяненко - просто решила спасти друзей своим травматом - на суде впечатали реальный срок... Мое мнение - нужно всем ходить россиянам и научить своих детей - не с ножами, а хотя бы с отвертками и в такой ситуации, как с этим парнем - четко помнить, чем все ЭТО может трагически закончится и... в такой ситуации безжалостно "резать всех гостей"... Раз, два, пять... порезать... Потом возможно задумаются... И меньше будут ездить в "гости"... Лучше самому сидеть или детям за решеткой живыми, чем лежать благородно под двумя метрами земли...
Владимир Колесников
Мережки типа тупой, не понимает, что это русофобское государство, государство, воплощающее волю вот таких же русофобов, как он сам, ведет такую политику, устроив геноцид русского народа. Если бы такой политики не было, то и не было бы обнаглевших дагов и др. подобных им нацменов.
Виктор Ершов
После такого случая вся власть Дагестана должна быть вызвана в Совет Федерации и заслушана на экстренном заседании СФ .муфтии подвергнуты публичному запросу о воспитании своей паствы. Вся культурная общественность должна дать оценку случившемуся, авторитеты Дагестана такие как совет старейшин, борцы и др. авторитетные люди должны также дать оценку такому скотству.
Сергей
alexander
Когда я учился в 1971 году в училище, то у нас был урок эстетика, преподавал его учитель ветеран войны. Вот он говорил нам, что если на тебя напали хулиганы, то ты можешь, взять кирпич, или всё что тебе попадётся под руку (кроме ружья и холодного оружия) и треснуть его по башке и тебе ничего не будет. А сейчас , пьяный хватает за руку девочку подростка и тащит кудата, а папа боксёр услышав крик дочери, выскакивает на площадку подъезда, бьет ему в челюсть, тот ударяется башкой об бетон и спускает дух. Папе дали 7 лет. Вот так прочитаешь такую статью и задумаешься, а стоит ли помогать.
Владимир Барышев
Помогать и предотвращать подобное надо всегда иначе ты не человек!
Сергей
Папе дали 7 лет, а этим выродкам, ни чего не будет.
Владимир Барышев
Первое что надо сделать это выслать всю дагестанскую диаспору и ее руководителей в Дагестан пусть там со своими ублюдками разбираются,, Второе вычислить всех кто находился в вагоне метро и особенно снимал и привлечь как соучастников этого избиения!
Ирина
Есть зерно истины в вашем посте. Я не юрист, но есть же по моему статья за оставление в опасности.
Лада Мира
и окажется что половина вагона женщины и дети ,другая часть те же женщины из соседних стран как мужчины гастарбайтеры
Vasily Golov
Мережко не знает,что малые народы очень дружны.Большие нации- сам по себе каждый человек.Нахлебники всегда говорили,что им мало дали.Одни умели хорошо жить,другие- хорошо работать.Подкармливали первых.
Ирина
Во-первых кто дал право так называть наш народ или автор себя к кому-то другому пречисляет ? Во вторых не бывает плохих народов, есть плохие люди - и с ними надо разобраться по полной, независимо от национальности. А начать с нашей власти, которая сделала все, чтобы люди даже себя боялись защищать.
Елена Александровна
Проснулся Мережко! Уже в 70-х никто не вмешивался! Как-то ехали с мамой в трамвае в Новогиреево, входит пьяный и начинает приставать к вогоновожатой. Орёт, матерится, стучит в её дверь. А в вагоне сидит милиционер в форме, мы с мамой и ещё несколько женщин. Милиционер отвернулся к окну и никак не реагирует. Стали взывать к его совести, а он и говорит - у меня рабочий день закончился. В конце концов вагоновожатая и несколько женщин выперли его из трамвая. Ещё один случай из тех же 70-х - в электричке утром и вечером ездили военные на работу и с работы в форме, тоже как-то ввалился упитый мужик, грязный и тоже матерящийся. Стал падать на пассажиров, его тут же в вагоне вырвало. Люди начали возмущаться и обращаться к военным коих было две трети от всех присутствующих. И, что? Половина из них перешли в другие вагоны, а оставшиеся смотрели в окно или делали вид, что спят. Что было дальше не знаю, вышла из электрички. Зато потом эти военные стали ездить в гражданской одежде, как стало известно позже им разрешило командование после нескольких похожих случаев. А ведь это были представители армии и милиции, да ещё и в форме. А мы всё рядим да судим, почему Союз распался, да почему вот такие ублюдки так себя ведут. Они всегда так себя вели! А Мережко к старости совсем уж, просто видимо все годы живёт на Луне.
Евгений Лобков
Вопрос деликатный. Хорошо, что гости столицы оказались безоружными. Но кто мог поручиться, что у них нет огнестрела или хотя бы кинжалов? Турникет?
Сергей
Лобков, ты что не читал? У одного газовый баллончик, у другого, как положено ножик-рэжик. Выяснилось, когда на полицию напали при задержании.
Владимир Петросов
Нож, к стати как раз и был.
Владимир Александров
Давно пора возродить РНЕ !
ЕЛена Стовбер
Когда люди будут ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРЯТЬ правоохранительным органам...тогда будет порядок и безопасность...
Сергей
Это в маскве быдло трусливое. Из Сибири слышали подобные вести? У нас бы этих троих просто мужики замесили бы и полиция бы никого не нашла, т.к. создавала бы видимость поиска. Не зря предлагают столицу в Сибирь перенести. Не только от ракет, но и от таких вот случаев.
Евгений Зажигин
В "маскве" москвичей почти нет... Все понаехавшие...
Iness Aartee
Режиссёр трижды прав! Позор
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Согласен с Еленой. Многие не решаются защитить не только слабого, но и себя потому, что считают, что эти (бандиты) откупятся, а защитника сделают виновным со всеми вытекающими.
Владимир Петросов
При нынешнем законодательстве, судебной практике и "правильной адвокатской практике, так и будет.
Бесихин Александр
Как раз наоборот, сплошная трепология, а додел руки доходят только у единиц и наверное у президента с его командой. Остальные стонут от переедания и с жиру бесятся. Помогать не хотят, хотят только ломать Тянут куда то не понятно. Толи педиками хотят всех сделать, толи в первобытно общинный строй вернутся. Тормозят по черному.
Валентин Поляков
Поздно палки брать! Это следовало сделать в августе 1991-го г. , и идти с ними к БД, и с криками «Слава ГКЧП!» сторонников Ельцина убивать...
Татьяна Иванова
При капитализме не нужны русские, а - дешёвая рабсила из других стран.
Валентин Поляков
Дура ты голая! Племянника мужа моей тёти забили ногами до смерти при социализме! А у вас, придурков обоего пола, во всём капитализм виноват! Кстати, мы и живём при капитализме по воле русского народа...
Николай Денисов
Нас превращают в быдло наши власти. Раньше любой мужик встал бы на защиту, а теперь он этого не делает не из-за трусости - нет! А чтобы не пойти на зону. Потому что очень легко власти превращают защитника в преступника!
Teodor
А кому верить? Кому доверять? Назовите хоть одного, а это уже будет много, честного правителя. Сколько лет превращали Народ в бесправное быдло и добились, а теперь возмущаетесь. Покажите кто готов помогать полиции? А она это заслужила? Сколько губернаторов пересажали ну и что? Что изменилось? Перестали воровать? Начали работать на Страну, на Народ? Что перспектива вся в тумане.
Бесихин Александр
У них в аулах мужиков выращивают (правда малообразованных и хамоватых), а у нас разноцветные флаги на памятниках рисуют. Вот и нету мужиков. Надо со школы учить объединяться и давать отпор, всем миром и сразу. Парень качек и хорошо сгруппировался, а то убили бы.
цветкова марина яковлевна
Ехала однажды поздно из гостей. Вагон был полупустой. Четверо таких "южных гостей" заняли в вагоне метро два трехместных сидения, напротив друг друга. Вели они себя намеренно развязно, показывая руками на пассажиров, смеясь, и, заплёвывая вагон. И в открытую, никого не стесняясь, сняли обувь и развесили сушить свои носки на верхних поручнях. Я сделала им замечание, но ко мне подскочил молодой русский мужчина и начал на меня орать: "Сидите и молчите! Вам что, больше всех надо?" Я была в шоке. "Защитил"....
Лада Мира
А каким макаром вы опредилили что это был русский ,а не мордвин ,не украинец,не беларус или чуваш и не удмурд, не российский немец и тп и тд? Поделитесь ,интересно )
Катерина
Часто думаю... Почему в школе НВП убрали... мужчин в школах совсем не осталось...
Валентин Поляков
С точки зрения аристократов и дегенератов народ всегда был быдлом. Значит, и Виктор Мережко среди них! Он недоволен народом? Так и народ недоволен им и мечтает о том, чтобы подобных ему утилизировали на каком-нибудь Бутовском полигоне или морили в ГУЛАГе. Наверное, это излишне эмоциональная реакция на высказывания режиссёра, и если успокоиться, то можно сказать, что народ всегда был таким. Всегда! И никогда героев не было много, а трусливых было во много раз больше, чем их. Но намного больше тех и других было равнодушных. Что касаемо жестокого избиения русского парня дагестанцами, то разве ему было бы легче, если бы его избивали русские? Вряд ли...
Лада Мира
Нормально! И этот туда же! В Стране более 200 национальностей ,но и тут РУССКИЕ крайние ! Похоже этот МережКО с совкового времени в метро не ездил. Если уж на то пошло ,много он в вагоне метро "русских" найдет ))) И по смыслу,эти российские 200 национальностей могу спокойно наблюдать как несколько отморозков убивают русского ,за которого исключительно русский должен вступиться . А как определить ,русский это,рыжий татарин ,беларус,укпраинец или мордвин ? Совсем уже рехнулись !
Андрей Тихонов
мой случай, правда давнейший, заступился, дали условно, теперь подумаю что да как.
Wladimir Соснин
С одной стороны Вы и правы.Причини хоть одному подонку тяжкие телесные повреждения не рассчитав силу удара и вместо них пойдешь на нары.А нанять нормального адвоката,то денег столько нет чтоб защититься от судебного произвола.Примеров таких масса.Но я думаю,что если уж будут убивать рядом человека и ногами,то я все равно приму меры!
Валера Юшков
Все трясутся над на хапанным. Посодют и отберут.
Лада Мира
Нормально! И этот туда же! В Стране более 200 национальностей ,но и тут РУССКИЕ крайние ! Похоже этот МережО с совкового времени в метро не ездил. Если уж на то пошло ,много он в вагоне метро "русских" найдет ? ))) И по смыслу,эти российские 200 национальностей могут спокойно наблюдать как несколько отморозков убивают русского,за которого исключительно русский должен вступиться . А как определить ,русский этоили рыжий татарин ,беларус,украинец или мордвин ? Совсем уже рехнулись !
Wladimir Соснин
Это быдло сегодня способно только писать на своих автомашинах в том числе и на немецких иномарках НА БЕРЛИН или МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!А своих детишек еще дошкольного возраста одевать в форму времен ВОВ и подпоясывать ремнём. Эти дебилы мнят себя патриотами России!Говорят,что не нашлось ни одного мужика в вагоне. Я вот не верю.Ну наверно такие мужики,что отличаются от баб,что у них есть что-то под ширинкой. Других отличий нет!
Лада Мира
В московском метро не так уж и много аборигенов бледнолицых , в вагонах метро не малая часть приехавших на заработки азиатов и из др. бывших республик СССР
Лада Мира
русская ст 282 не зря так названа
Лариса Фомичева
Все эти мережки сосали член у КПСС.Это только сейчас они осмелели.До этого у них язык был глубоко в жопе.
Владимир Петросов
Мережко по своему прав. Но только по своему. С чего вдруг в Москве появился весь этот приезжий люд? От жадности власти и частного предпринимательства. Всем этим приезжим можно платить меньше, чем местным, а можно и вообще (порой) обмануть. У любой причины есть негодяй, который создаёт те или иные условия. Великий М. Жванецкий говорил: "Может быть в консерватории что-то надо исправить?"
Евгений Евстифеев
49% быдло даже не пришло на выборы и ни когда не приходит
Лада Мира
Помню , в Саратове в 1970-71 году в выходной поздно вечером с будущим мужем спускались с горы смотровой площадки аэропорта . Шли по тротуару мимо общежития СХИ в котором в основном жили студенты казахи. Заметили что у дверей общаги то один ,то другой выскавивают на улицу ,почти во все окна 5 этажки выглядывают. Фотнари и тусклые и редкие ,дорога за поворотом на самое дно овражного коллектора. Поворачиваем к тому месту и слышим не понятный гул и движущееся на всю ширину дороги и тротуаров тьма . Спускаемся ниже и видим впереди посреди дороги бегут мальцы ,за ними с пяток мужчин в майках и дальше на сотни метров гудящая толпа мужиков и молодых парней со штакетинами и черенками лопат в руках. Первые идущие нас остановили ,спросили где живём и пропустили ,мы потом свернули на свою линию,домой. В газетах мельком упомянули о проишествии. А мы узнали ,что в тот вечех в клубе Восток ,казахи на танцах стали приставать к девченке ,за нее заступился местный парень и его там избили. За короткое время собрались местные и парни и возрастные мужики Кировского района Саратова ,тч и местные татары . Разнесли и общагу и навешали постояльцам до приезда милиции. До сих пор в памяти. Как и закономерность интересная когда молодёжь улица на улицу разбиралась, ,бывает и татары со "славянами ", а вот если с дальних районов или пришлые,приезжие ,то местные аборигены уже одно целое ,не зависимо от национальности и "обрезания". За прошедшие десятилетия хорошо поработали на разобщение местного населения. На фото то место до горизонта во всю ширину было заполнено толпой
Лада Мира
извините за ошибки,описки и пропуски букв и знаков в тексте
Дмитрий лапутько
Я вот себе что представляю. Ладно снимальщики на телефоны.... Они будут снимать даже если при них будут родителей убивать. Другое... Вступились двое, трое. Наковыряли этим... И присели за "разжигание межнациональной розни". И парня могли из героев в преступники перевести. А говнюки еще бы рассказывали как "злые русские" их избивали.
Дмитрий лапутько
Не готов так огульно судить..... как Виктор Мережко.
Дмитрий лапутько
Если-бы сам Виктор Мережко вступился за парня - могло бы сойти. А если это, скажем, Иван Петрович и Сергей Иванович. Никому неизвестные... Может еще любители грамм 100 принять?....
Нина Шалева
Народ превращается в трусливое быдло. И народ боится делать вакцины, поэтому у нас новая пандемия. А где Правительство, Где Министр Здравоохранения, где Госдума???? Кто спасет и защитит народ от вируса? Мы добились, что нас снова считают НЕДОЧЕЛОВЕКАМИ!!!!!
Нина Шалева
У нас цивилизованное общество отсутствует. Правительство не работает. Если люди боятся делать вакцину, это говорит о дикости общества и отсутствия заботы Минздрава и Правительства! Дескать, пусть народ подыхает. У нас народа и так с гулькин нос, раз два и обчелся...
Walery
"эксперты" безответственный бред высказывают - провоцируют самосуд. Как вариант - цветная революция - очень многие пожелают воспользоваться ситуацией. Все должно быть по закону - до 12 лет и выплата пострадавшему компенсации реальной, не отмазки. Посмотрим, как поведет себя "Правосудие". Должен сказать свое слово Закон. Если не скажет - срочно инициировать выборность судей.
Адольф Пешков
Наша власть задемократилась до ручки. Сегодня - итог 20 летнего разбазаривания народа нашим незаменимым и самым демократичным в мире президентом Путиным. Самое большое достижение это прав тот у кого больше денег и родственников с деньгами и неправ тот, кто пытается об этом говорить. Платошкина посадили за то, что он оказывается замышлял совсем не то, о чём говорил. А у упомянутых "орлов" будет определено, что они делали совсем не то, что хотели, а хотели тишины и спокойствия. И только русский парень помешал их мыслям. Вот поэтому свидетели и сидели молча чтобы не попасть под пресс блюстителей порядка за превышение...."
Walery
Вам нравился период ельцинизма, да? Оказывается - тогда именно все и разбазарили. А Путина прошу не трогать... или у тебя есть варианты?
Артем Луспарян
ты дядя просто дурак .
Сергей Чекановский
Не надо врать, переводить стрелки! Таким народ сделала жидобольшевистская власть СССР, которая запретила народу - в первую очередь, русскому, оказывать сопротивление насилию. Прекрасно помню, сколько моих друзей попали под суд, за нанесение побоев при защите себя, своих девушек, при оказании сопротивления ворам, грабителям - за превышение мер самообороны. Сов. власть боялась, что народ пойдет дальше, и будет сопротивляться насилию власти.
Сергей Чекановский
Дурак, или хуже того, враг русского народа - это ты!
Walery
Это реальный ТЫ дурак - в четыре слова всю свою тугоумность выложил и полагаешь высказался? Что касаемо "Дурака" укажи свой регион - тебе реально следует подправить мозги. .
Семен Борисов
Твой Пальтошкин - свистун!Иже ты с ним и иди по жизни,могёт быть у сосьялизме светлои упокоиссьси,"дурилка картонная"!!!
Артем Луспарян
А кто трусливое быдло кто толпой одного убивает или кто один против толпы вышел . Молитесь на Русских , где бы вы были воины сранные если бы вас в России Русские встречали ножами пулями и кулаками . Это не ваша земля , будьте благодарны за гостепреимство или валите к себе по кишлакам .
Skitalez Zhevaj
Россию заполонили мигранты со Средней Азии и Кавказа и притесняют русский народ, а русские мужики превратились в трусливое быдло, не и могут постоять за себя и своих близких. Руководство страны не принимают жёстких мер и не депортируют всех виновником дебоширов . Видно боятся потерять дешёвую рабочую силу, а виновники в этом ненасытные олигархи и предприниматели. Россия в аренду сдала Узбекистану-350 га земли, под посадку картошки. Вот дожились на Востоке и Сибири орудуют китайцы, а в центральных областях хозяйничают мигранты Средней Азии. Как будто в России нет трудового русского народа. В Советское время трудовые резервы молодёжи построили БАМ и подняли Целину и многое другое. Неужели в настоящее время нет трудовых энтузиастов из среды молодых людей России.

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