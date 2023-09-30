Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Прошу прощения - "Вот, пуля пролетела... И - АГА..."... Так точнее... Нет?Мир ошеломлен: СШ...
  • Бендер Задунайский
    "Мир ошеламлен " ! Да миру глубоко насрать на это .Мир ошеломлен: СШ...
  • cto talykova
    Умеют же они нас дурачить, а сами не понимают,что их тоже ,,,,,,,,,"Если дружба, то ...

Мир ошеломлен: США отняли у союзника сразу 16 островов

Мир ошеломлен: США отняли у союзника сразу 16 островов

Как «беспределит» Америка? Прямо сейчас, без зазрения совести – США оторвали кусок территории у своего союзника, у англосакса – у Новой Зеландии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Zharkov
Дружить с англосаксами - всё равно, что вступать в половой акт с коброй - и удовольствия никакого - одни потери!
Ответить
4 час.
Бендер Задунайский
&quot;Мир ошеламлен &quot; ! Да миру глубоко насрать на это .
Ответить
1 час.
Evgenija Palette
Прошу прощения - &quot;Вот, пуля пролетела... И - АГА...&quot;... Так точнее... Нет?
Ответить
12 мин.

Картина дня

наверх