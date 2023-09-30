Как «беспределит» Америка? Прямо сейчас, без зазрения совести – США оторвали кусок территории у своего союзника, у англосакса – у Новой Зеландии.
Мир ошеломлен: США отняли у союзника сразу 16 островов
Комментарии
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Vladimir Zharkov
Дружить с англосаксами - всё равно, что вступать в половой акт с коброй - и удовольствия никакого - одни потери!
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4 час.
Бендер Задунайский
"Мир ошеламлен " ! Да миру глубоко насрать на это .
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1 час.
Evgenija Palette
Прошу прощения - "Вот, пуля пролетела... И - АГА..."... Так точнее... Нет?
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12 мин.
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