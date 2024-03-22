Крупнейший ракетный удар по энергетике Украины: ДнепроГЭС полностью выведена из строя

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Несекретные материалы

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Комментарии
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Регина Толстоброва
и слава богу, за все должны нести ответ.
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21 час.
ИП
Игорь Петров
Чего ждали? До последнего хохла!
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18 час.
Андрей Stan
)))) И это ещё не самое страшное... По страшнее будет, когда прибудут ваши &quot;союзники&quot;-хозяева... Петушок Маню уже собирает своё воинство... Мелкие шавки, типа тоже проЕбалтики ему потявкивают... ))) В вот когда &quot;все&quot; эти цивилизованные влезут?... Начнется веселуха... )))
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14 час.

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