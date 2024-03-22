В ночь на 22 марта нанесена серия ударов по военно-промышленной и энергетической инфраструктуре киевского режима.
Крупнейший ракетный удар по энергетике Украины: ДнепроГЭС полностью выведена из строя
Комментарии
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Регина Толстоброва
и слава богу, за все должны нести ответ.
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21 час.
ИП
Игорь Петров
Чего ждали? До последнего хохла!
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18 час.
Андрей Stan
)))) И это ещё не самое страшное... По страшнее будет, когда прибудут ваши "союзники"-хозяева... Петушок Маню уже собирает своё воинство... Мелкие шавки, типа тоже проЕбалтики ему потявкивают... ))) В вот когда "все" эти цивилизованные влезут?... Начнется веселуха... )))
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14 час.
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