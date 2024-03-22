Крупнейший ракетный удар по энергетике Украины: ДнепроГЭС полностью выведена из строя

Андрей Stan

)))) И это ещё не самое страшное... По страшнее будет, когда прибудут ваши "союзники"-хозяева... Петушок Маню уже собирает своё воинство... Мелкие шавки, типа тоже проЕбалтики ему потявкивают... ))) В вот когда "все" эти цивилизованные влезут?... Начнется веселуха... )))