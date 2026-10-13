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Газета.ру

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Новак: Россия в 2026 году поставила в Европу энергоресурсов на $21,3 млрд

Новак: Россия в 2026 году поставила в Европу энергоресурсов на $21,3 млрд

За первые девять месяцев 2026 года Россия поставила в Европу энергоресурсов на сумму $21,3 млрд. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит РИА Новости.

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