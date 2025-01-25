Маск призвал бороться за «великое будущее» Германии на митинге АдГ

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступив по видеосвязи на предвыборном мероприятии партии и заявив, что АдГ - лучший вариант для страны.
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