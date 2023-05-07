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Ученые из Университета Эдит Коуэ предупредили о неожиданной причине медленной ходьбы

Ученые из Университета Эдит Коуэ предупредили о неожиданной причине медленной ходьбы

Снижение скорости передвижения у пенсионеров может говорит о риске развития деменции. Это выяснили ученые из Университета Эдит Коуэ, опубликовавшие свое исследование в журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

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