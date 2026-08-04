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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» отдал Ливая Гарсию «Панатинаикосу» в аренду с правом выкупа

Ливай Гарсия вернулся в Грецию. «Спартак» отдал нападающего в аренду «Панатинаикосу». Соглашение рассчитано до лета 2027-го и предусматривает возможность выкупа.

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