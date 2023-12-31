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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Урала»: «Гончаренко продолжит работу с нами, если захочет. Если только не пригласят в «Барселону»

Президент «Урала»: «Гончаренко продолжит работу с нами, если захочет. Если только не пригласят в «Барселону»

– Общались с тренером о его будущем? – Мы общались и общаемся. Думаю, что если Виктор Михайлович захочет, то продолжит работу с нами, опасений у меня по этому поводу нет.

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