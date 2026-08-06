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Blue Origin назвала причину взрыва ракеты New Glenn

Blue Origin назвала причину взрыва ракеты New Glenn

Взрыв ракеты New Glenn на стартовом комплексе Космических сил США в Кейп-Канаверале, штат Флорида / © NASASpaceflight Генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп 5 августа сообщил в социальных сетях, что расследование аварии, произошедшей 28 мая и уничтожившей ракету New Glenn, а также серьезно повредившей стартовый комплекс, выявило источник неисправности — главный клапан подачи жидкого кислорода на одном из семи двигателей BE-4 первой ступени.

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