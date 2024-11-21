21 ноября 2024 – Всемирный день рыбного промысла: История и традиции даты

Рыба – отличный источник полезных веществ, а блюда из нее натуральные, полезные и вкусные. Для многих людей из бедных регионов, рыболовство – единственный способ заработать денег и прокормить себя и свою семью.
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