Исповедь мыломаньяк: лучшее и худшее мыло которое я пробовала

Я обожаю кусковое мыло. Для меня настоящее наслаждение открывать и пробовать новое мыло. Мне даже сложно представить, сколько мыла я уже перепробовала и каждый раз я не могу спокойно пройти мимо полки с заветными кусочками.
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