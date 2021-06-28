Где деньги не лежат: «Бендер» не смог собрать кассу

У российских кинотеатров случился самый провальный уикенд за последний месяц: всего 1,1 млн проданных билетов, это в полтора раза меньше, чем в прошлый уикенд, и в два раза меньше, чем в позапрошлый, сообщает предварительная статистика ЕАИС.