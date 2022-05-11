Український пожежник біля зруйнованої будівлі на околиці Одеси. 10 травня 2022 р. Глава ООН: конфлікт в Україні “не триватиме вічно”; Однак, як визнає Антоніу Гутерріш, немає жодних ознак припинення вогню найближчим часом Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у середу, що «найближчим часом поки що немає шансів на мирну угоду в Україні», але він […] Сообщение Глава ООН: конфлікт в Україні «не триватиме вічно» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.