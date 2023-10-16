Уволенные члены правительства Орловской области выразили благодарность губернатору

Клычков произвёл ротацию в правительстве Орловской области. Сегодня, 16 октября, на заседании правительства области стало известно о прекращении полномочий руководителей департаментов образования, здравоохранения и АПК: Алексея Карлова, Игоря Петчина и Александра Шалимова соответственно.
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