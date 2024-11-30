Что сулит мощное новолуние в сердце Скорпиона, чес грозит декабрьская «ось катастроф» Алёна Юрьева Декабрь 2024 года начнется и завершится двумя важными астрономическими событиями — новолуниями, которые обещают глубокие перемены и трансформации.
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