Турки определились со сроками начала серийного производства основного боевого танка Altay

Турция наконец-то определилась со сроками начала серийного производства основного боевого танка собственной разработки Altay, который в перспективе должен заменить в турецкой армии стоящие на вооружении американские танки М60 и немецкие Leopard.
Турция наконец-то определилась со сроками начала серийного производства основного боевого танка собственной разработки Altay, который в перспективе должен заменить в турецкой армии стоящие на вооружении американские танки М60 и немецкие Leopard.
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