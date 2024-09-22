В Тихорецком районе, атакованном Украиной, действует режим ЧС, работают оперативные и спецслужбы: новости к этому часу

В Тихорецком районе, атакованном Украиной, действует режим ЧС, работают оперативные и спецслужбы: новости к этому часуВ Тихорецком районе на месте ЧП продолжают работать оперативные, специальные службы, правоохранительные органы.
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