"С любовью к тебе, моя семья." ❤️❤️❤️ Под таким названием сегодня в ДК "Победа" проходит районный конкурс мелодекламаций среди обучающихся общеобразовательных учреждений Новоаннинского района.
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"С любовью к тебе, моя семья." ❤️❤️❤️ Под таким названием сегодня в ДК "Победа" проходит районный конкурс мелодекламаций среди обучающихся общеобразовательных учреждений Новоаннинского района.