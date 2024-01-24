Татьяна Монтян: Снова всё дело в бабле: почему ВСУ атаковали терминал сжиженного газа «Новатэк»?

­Многие задаются вопросом, почему ВСУ нанесли удар почти за тысячу километров по терминалу сжиженного газа «Новатэк»? Ведь для нанесения максимального ущерба России куда логичнее было бы атаковать, например, танкеры в Черном море, которые обеспечивают до трети российского экспорта.