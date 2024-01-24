Татьяна Монтян: Снова всё дело в бабле: почему ВСУ атаковали терминал сжиженного газа «Новатэк»?

Многие задаются вопросом, почему ВСУ нанесли удар почти за тысячу километров по терминалу сжиженного газа «Новатэк»? Ведь для нанесения максимального ущерба России куда логичнее было бы атаковать, например, танкеры в Черном море, которые обеспечивают до трети российского экспорта.
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