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Татьяна Монтян: Снова всё дело в бабле: почему ВСУ атаковали терминал сжиженного газа «Новатэк»?

Татьяна Монтян: Снова всё дело в бабле: почему ВСУ атаковали терминал сжиженного газа «Новатэк»?

­Многие задаются вопросом, почему ВСУ нанесли удар почти за тысячу километров по терминалу сжиженного газа «Новатэк»? Ведь для нанесения максимального ущерба России куда логичнее было бы атаковать, например, танкеры в Черном море, которые обеспечивают до трети российского экспорта.

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